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Стало известно, когда закроется магазин Decathlon в Уфе

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Ранее пресс-служба французской сети спортивных гипермаркетов Decathlon сообщила о приостановке деятельности всех магазинов в России.

Фото: Лилия Я

В Уфе пока что речь идет только о закрытии торгового центра на Рубежной, 176 – он приостановит работу с 16 мая 2022 года.

Второй гипермаркет, расположенный на Энтузиастов, 17, продолжит работу, как и российский сайт компании, через который можно заказывать товары.

В качестве основной причины сокращения количества магазинов в Decathlon назвали проблемы с поставкой товаров.

Компания не исключает, что в скором времени будут закрыты и другие магазины, но продолжит выплачивать зарплату всем 2,5 тыс. сотрудников в России.

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