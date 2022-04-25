Стало известно, когда закроется магазин Decathlon в Уфе

В Уфе пока что речь идет только о закрытии торгового центра на Рубежной, 176 – он приостановит работу с 16 мая 2022 года.

Второй гипермаркет, расположенный на Энтузиастов, 17, продолжит работу, как и российский сайт компании, через который можно заказывать товары.

В качестве основной причины сокращения количества магазинов в Decathlon назвали проблемы с поставкой товаров.

Компания не исключает, что в скором времени будут закрыты и другие магазины, но продолжит выплачивать зарплату всем 2,5 тыс. сотрудников в России.