18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мэрия Уфы отдала часть парка «Южный» под застройку

Поделиться:

На несоответствие обратил внимание уфимский фотограф Рашид Бакиров, опубликовавший это видео и комментарий на странице главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева в соцсети.

«Большое спасибо администрации нашего города за такой чудесный парк! Все здорово. Большая площадка, много развлекательных интересных мест, но по Генплану здесь должно было быть продолжение парка с развитой инфраструктурой.

И что мы видим сейчас? Строительство административного здания с подземной парковкой. Я, конечно, понимаю, что оно очень сильно здесь необходимо, возможно, там будет клевый какой-нибудь спа-центр, но все-таки парк намного лучше», – говорит Бакиров в видео.

В комментарии на странице Ратмира Мавлиева он написал, что изначально по Генплану там планировалась площадка для выгула собак и стритбола. А теперь это здание будет закрывать красивый вид на реку Белая из самого парка.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: