Мэрия Уфы отдала часть парка «Южный» под застройку

«Большое спасибо администрации нашего города за такой чудесный парк! Все здорово. Большая площадка, много развлекательных интересных мест, но по Генплану здесь должно было быть продолжение парка с развитой инфраструктурой.

И что мы видим сейчас? Строительство административного здания с подземной парковкой. Я, конечно, понимаю, что оно очень сильно здесь необходимо, возможно, там будет клевый какой-нибудь спа-центр, но все-таки парк намного лучше», – говорит Бакиров в видео.

В комментарии на странице Ратмира Мавлиева он написал, что изначально по Генплану там планировалась площадка для выгула собак и стритбола. А теперь это здание будет закрывать красивый вид на реку Белая из самого парка.