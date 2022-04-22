В Уфу прибыла партия коммунальной техники из Белоруссии

«Когда в декабре прошлого года встречались с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, мы договорились о расширении сотрудничества в сфере машиностроения – и в части поставок техники белорусского производства в Башкортостан, и в части кооперации и развития совместных производств.

Сегодня мы передали Уфе 11 погрузчиков белорусской компании "Амкодор". Это совсем малая толика той коммунальной техники, которую мы закупаем для наших городов и районов, чтобы они были опрятными и ухоженными. Всего в 2022 году планируем приобрести технику почти на 1,5 млрд рублей.

Наше сотрудничество с братской Беларусью не ограничивается импортом машин. Сейчас "Амкодор" выбирает площадку для локализации у нас в республике производства зерноочистельно-сушильных комплексов. Потенциальный объем инвестиций – порядка 1,5 млрд рублей.

Белорусские промышленные гиганты, такие как МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", обсуждают закупки крепежа у нашего "БелЗАНа", продукции Уфимского пружинного завода, а также станкостроительного направления. Ряд соглашений подпишем на инвестиционном сабантуе "Зауралье"», – сообщил Радий Хабиров.