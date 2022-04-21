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В Башкортостане продолжают расти цены на свеклу и сахар

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с восьмого по 15 апреля 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали: свекла (5,2%), шоколадные конфеты (4,8%), соль (4,6%), колбаса (4,4%), детские овощные консервы (4%), сахар (3,9%) и огурцы (3,5%).

Цены на свеклу растут катастрофическими темпами четвертую неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яблоки (2,6%), рис (по 2,5%), мясные детские консервы (2,4%) и молоко (2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели помидоры (9,6%), капуста (7,9%), бананы (6,1%) и морковь (4,8%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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