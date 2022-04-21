В Уфе приостановят движение трамваев

С 05.00 22 апреля до 23.00 24 апреля будет приостановлено движение трамваев №1 («Железнодорожный вокзал - Санаторий "Зеленая роща"») и №10 («Железнодорожный вокзал – Госцирк») по бульвару Ибрагимова.

Закрытие движения связано с ремонтом дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как мы писали ранее, по городу работы уже начались на Затонском шоссе, улицах Менделеева и Габдуллы Амантая. До осени текущего года движение будут перекрывать:

– на участке от улицы Комарова до Новоалександровского шоссе по улице Кемеровской – половина проезжей части с 20 апреля по 19 сентября 2022 года;

– на участке от Кемеровской до Губкина по улице Новоалександровского шоссе – половина проезжей части с 20 апреля по 19 сентября 2022 года;

– на участке от улицы Центральной до автодороги Дема – Затон по улице Новороссийской – поэтапно половина проезжей части или полное перекрытие в период с 20 апреля по 30 августа 2022 года;

– на участке от Октябрьской Революции до Мингажева по проспекту Салавата – одна полоса с 22 апреля по 30 сентября 2022 года.