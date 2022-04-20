Минтруд Башкортостана напомнил о начале длинных выходных с 30 апреля

Минтруд республики напомнил о том, какие дни будут выходными в этом году:

30 апреля, 1, 2, 3, 4 и 7, 8, 9, 10 мая. 29 апреля и шестого мая рабочие дни сокращаться не будут. Таким образом, с 30 апреля по 10 мая в республике будет всего два рабочих дня.

Такие выходные получились из-за того, что в этом году выходной с первого января переносился на третье мая, со второго января – на 10 мая.

Также из-за совпадения праздничных дней выходной со второго мая (Ураза-байрам) переносится на среду, четвертое мая.