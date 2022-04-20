В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, как выбрать кулич к Пасхе

«При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В хорошем продукте все ингредиенты максимально приближены к домашним, а значит, натуральны: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель.

Если в выпечке нет натуральных яиц, кулич очень быстро зачерствеет. Хороший знак, если мякоть кулича желтая: это говорит о том, что производитель использовал натуральные желтки (правда, иногда недобросовестные пекари подкрашивают тесто куркумой. Обман выдаст запах специи). Цвет снаружи должен быть равномерным и коричневым.

Верхушка должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности, ведь во влажной среде при наличии большого количества сахара окислительные процессы идут очень быстро.

Хороший кулич должен быть цилиндрической формы.

Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей), отдайте предпочтение натуральным украшениям – миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.

Если корочка растрескалась – значит, технология приготовления была нарушена», – говорится в памятке Роспотребнадзора.