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В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

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В Уфе начался новый дорожно-строительный сезон в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы уже стартовали на Затонском шоссе, улицах Менделеева и Габдуллы Амантая.

ufacity.info

Движение будут перекрывать:

– на участке от улицы Комарова до Новоалександровского шоссе по улице Кемеровской – половина проезжей части с 20 апреля по 19 сентября 2022 года;

– на участке от Кемеровской до Губкина по улице Новоалександровского шоссе – половина проезжей части с 20 апреля по 19 сентября 2022 года;

– на участке от улицы Центральной до автодороги Дема – Затон по улице Новороссийской – поэтапно половина проезжей части или полное перекрытие в период с 20 апреля по 30 августа 2022 года;

– на участке от Октябрьской Революции до Мингажева по проспекту Салавата – одна полоса с 22 апреля по 30 сентября 2022 года.

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