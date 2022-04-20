Радий Хабиров сообщил о переориентировании экспорта на Китай: «Без рынков сбыта не останемся»

«Масличный лен, выращенный у нас в Башкортостане, оказался очень востребован в Китае. Если до введения санкций основные потоки экспорта этой культуры шли в страны Евросоюза, то теперь наши аграрии переориентируются на южноазиатские рынки.

Только за неделю, с 8 по 14 апреля, предприятия Баймакского, Абзелиловского и Хайбуллинского районов отгрузили в Китай 282 тонны масличного льна на переработку. Перспективы большие – с марта в эту страну продали уже 1756 тонн башкирского льна.

Закупают наш лен и в дружественной Беларуси, так что без рынков сбыта не останемся. Напротив, в 2022 году планируем увеличить посевные площади – с 60 тыс. га до 75 тыс.», – написал Радий Хабиров.