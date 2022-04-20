В Башкортостане чиновник получил 3,5 года колонии и лишился 11,5 млн рублей

По версии СК, в конце 2017 года председатель комитета заключил с застройщиком договоры аренды земельных участков общей площадью более 46 гектаров в Иглинском районе в целях их комплексного освоения для жилищного строительства, незаконно предусмотрев в договорах возможность передачи прав и обязанностей третьим лицам.

В дальнейшем подсудимый в нарушение закона дал застройщику согласие на переуступку прав и обязанностей по договору физическим лицам. В результате, из муниципальной собственности выбыло 25 земельных участков общей стоимостью 8,6 млн рублей.

Кроме того, Карпов в отсутствие законных оснований, без проведения публичных торгов, предоставил местному дачному некоммерческому товариществу в безвозмездное пользование земельный участок в Акбердинском сельсовете площадью почти 50 гектаров и стоимостью более 15 млн рублей.

Также в октябре 2018 года чиновник незаконно продал муниципальный земельный участок площадью 9,6 гектаров в Иглинском районе местному предпринимателю, у которого тот находился в пользовании по договору аренды по цене 218 тыс. рублей. Чиновником был проигнорирован факт того, что ранее предпринимателю неоднократно отказывали в продаже данного участка администрацией района и судом в связи с отсутствием на нем объектов капитального строительства.

Суд приговорил Виталия Карпова к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также взыскал с него в пользу муниципалитета Иглинского района имущественный ущерб в размере более 11,5 млн рублей.

Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. В целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащее ему недвижимое имущество был наложен арест. Приговор вступил в законную силу.