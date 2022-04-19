Уфимцы рассказали о том, какой размер пенсии они могут назвать достойным

Респондентам задавался вопрос: «Достойная пенсия на сегодняшний день – это, по-вашему, сколько?».

Достойная пенсия по мнению жителей Уфы в среднем составила 42 100 рублей.

В предыдущие годы суммы были меньше: 41 500 рублей в 2021 году, 39 600 рублей в 2020 и 36 700 рублей в 2019.

Самые большие запросы, конечно, в Москве (50 000 рублей) и Санкт-Петербурге (47 900 рублей).

Следом идут Хабаровск (46 300 рублей) и Челябинск (45 900 рублей), замыкает топ-5 Владивосток (45 600 рублей).

Уфа наряду с Пермью расположилась в нижней трети списка. Самые скромные пенсионные ожидания в Оренбурге (40 500 рублей), Воронеже (40 300 рублей) и Ижевске (40 200 рублей).