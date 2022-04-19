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Один из лучших «Голландских» сыров в России производят в Башкортостане

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Глава республики Радий Хабиров поделился новостью о признании продукции местного предприятия на федеральном уровне.

vk.com/radiyhabirov

«Наша программа поддержки пищевой промышленности работает. И очень приятно, что наши предприятия не то что на плаву держатся – они уверенно шагают вперед.

И не зря ведь "Голландский" сыр производства Белебеевского молочного комбината по результатам оценки Роскачества вошел в пятерку самых качественных продуктов. В результате исследования, которое проводилось совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению Правительства России, эксперты признали, что из 30 марок "Голландского" сыра отечественного производства башкирский сыр – один из лучших.

Расскажу немного о самом предприятии. Белебеевский молкомбинат – один из крупнейших в России производителей твердых сычужных сыров. На предприятии производят 37 наименований сыров, три вида сливочного масла и два вида спреда. Ежемесячно комбинат продает 1000 тонн сыра, его можно купить по всей стране от Краснодара до Владивостока, продукцию экспортируют и в Казахстан», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

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