Экс-министру здравоохранения Башкортостана вручили орден Пирогова

«Я стараюсь не писать что-то хорошее о чиновниках. Потому что считаю, что то хорошее, что они делают в рамках своих полномочий – это их работа, и они получают за это зарплату. Но про этого человека не могу не написать.

Сегодня Максиму Забелину вручили в Москве орден Пирогова (в моем понимании это высшая медицинская награда). Он его полностью заслужил. Три года работы министром, укрепление и модернизация здравоохранения, борьба с ковидом. Спасибо, Максим, что даже в самые сложные моменты ты не дрогнул, сохранял спокойствие и вселял уверенность в нас всех. Настоящий врач и мужчина. С уважением!» написал Радий Хабиров в соцсетях.

Государственная награда орден Пирогова вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Максим Забелин недавно перешел с поста главы Минздрава на должность руководителя администрации главы республики.