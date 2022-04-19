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В Уфе пройдет международный форум пчеловодов

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Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров анонсировал проведение международного конгресса ученых и исследователей в области пчеловодства.

vk.com/agnazarov

«Хорошие новости для пчеловодческих ассоциаций. Мы начинаем подготовку к своему Международному форуму "АпиМир". Эту новость ждали многие, я знаю. Мы провели ряд переговоров с Минсельхозом России, и он нас поддержал в проведении такого масштабного мероприятия. Минсельхоз РФ оказывает большую поддержку по нашим проектам и инициативам, за что мы ему благодарны.

"АпиМир" пройдет в Уфе с восьмого по 10 сентября. На площадке проведем международный конгресс ученых и исследователей. Форум станет основной дискуссионной, научной и выставочной базой по пчеловодству в стране.

"АпиМир" соберет производителей меда, технологов, ученых, переработчиков со всех регионов России и дружественных нам стран. Мероприятие поспособствует развитию медовой промышленности Башкортостана, ее экспортной ориентированности и узнаваемости за счет обмена опытом.

В рамках подготовки к этому событию мы планируем запустить в республике лабораторию по оценке качества меда и пчелопродуктов. Помимо этого, благодаря совместной работе с федеральными коллегами на базе Башкирского государственного аграрного университета сейчас создается Всероссийский центр по развитию компетенции пчеловодства и инновационных технологий. Так, мы сможем подключить к развитию данной отрасли другие регионы, такие как Алтай и Дальний восток», – написал Назаров в соцсетях.

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