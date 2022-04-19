в Башкортостане временно отменят штрафы за торговлю в неустановленных местах

Согласно этой статье, за торговлю в неустановленных местах предусмотрены штрафы: от 500 до трех тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц за первое нарушение.

Законопроект о приостановке ее действия планируют принять в конце апреля. В последнее время власти наоборот пытались бороться со стихийной торговлей на улицах.

«В данной статье прописана административная ответственность за уличную торговлю и оказание бытовых услуг на территории общего пользования в неустановленных местах. Мы предлагаем на время приостановить действие этой статьи и не взимать штрафы за указанное правонарушение.

Как правило, в неустановленных местах пенсионеры продают фрукты-ягоды со своего огорода или домашние заготовки. Для них небольшие деньги, вырученные за труд, ­– хорошее подспорье. Конкретные сроки в законе прописывать не будем. Вернемся к этому вопросу, когда ситуация в экономике стабилизируется, – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.