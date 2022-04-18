Башкортостан выделит 55,3 млрд рублей на поддержку экономики

Всего на первом этапе на поддержку экономики выделят 55,3 млрд рублей. Андрей Назаров назвал эту сумму достаточной для первого пакета.

«При формировании этого пакета мы провели детальные консультации с деловыми объединениями, банковскими структурами, ключевыми предприятиями.

Учли, конечно, антикризисные меры федеральных пакетов, которые были уже опубликованы, проанализировали лучшие региональные и мировые практики. В целом постарались учесть все предложения по решению наиболее актуальных на сегодняшний день проблем бизнеса, особенно в текущей ситуации.

И с учетом сохранения, подчеркиваю это слово, потому что были и варианты изменения бюджета в сторону уменьшения финансирования экономики, мы включили в пакет 143 меры государственной поддержки, из них 56 организационного характера и 87 финансовых.

Что касается финансовых мер, то в них входят 77 мероприятий прямой финансовой поддержки на 53,3 млрд рублей.

В частности, на поддержку малого бизнеса предусмотрено 14 мероприятий на сумму более одного млрд рублей. Меры поддержки промышленного сектора превышают сумму в три млрд рублей.

Отдельный комплекс мер направлен на диверсификацию экспорта и борьбу с ограничениями интеграции России в мировую экономику. Здесь речь в первую очередь идет о возмещении части затрат, связанных с транспортировкой товаров, международной сертификацией, компенсацией логистических затрат, на приобретение критических импортных комплектующих и оборудования. Сюда мы запланировали порядка 500 млн рублей.

Учитывая санкционное давление на перевозчиков и в целом туристическую индустрию, мы предусмотрели преференции для туристической отрасли на сумму 830 млн рублей.

Самый большой объем мер поддержки мы направили на сферу жилищного строительства – это свыше 30 млрд рублей, в том числе предусмотрена реализация программы льготного ипотечного кредитования. 545 млн рублей выделяем на строительство жилья для дольщиков.

Есть и еще ряд мер, которые позволят нам создать лучшие инфраструктурные условия для развития жилищного комплекса в Башкортостане. В первую очередь это касается Уфы.

Кроме того, мы предусмотрели 10 налоговых преференций, которые, конечно, влекут за собой выпадающие доходы. Их сумма составит около двух млрд рублей.

В целом хотелось бы отметить, что это, конечно, беспрецедентный по размерам пакет помощи, но он необходим для того, чтобы экономика продолжала развиваться теми темпами, на которые мы рассчитывали в начале года», – сообщил Андрей Назаров, подчеркнув, что при необходимости будут разрабатываться и дальнейшие подобные пакеты.