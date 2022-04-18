Радий Хабиров рассказал о строительстве развязки в Зинино под Уфой

«Мы планово расшиваем транспортные проблемы нашей столицы. Сдали мост-вставку через Белую, начали ремонтировать арочный мост. Плотно занялись и развязкой через железнодорожный переезд в районе Зинино. В народе – Нагаевский переезд. На часовые пробки там было очень много жалоб.

Дорожники уже поставили часть опор, вышли на земляные работы. Ливневки, перекладывание сетей РЖД – все в процессе.

Эта развязка очень нужна всем. Нагаево активно застраивается, и мы уже сейчас работаем на опережение.

Понимаю, что стройка – это всегда неудобства. Прошу жителей потерпеть, мы делаем все по-максимуму», – написал Радий Хабиров в соцсетях.