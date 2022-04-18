Радий Хабиров рассказал о строительстве развязки в Зинино под Уфой

Путепровод вблизи Зинино начали строить в июне 2021 года и закончат в 2023. Он будет четырехполосным, протяженностью 106 метров, и должен устранить пробки, на которые жаловались жители.
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«Мы планово расшиваем транспортные проблемы нашей столицы. Сдали мост-вставку через Белую, начали ремонтировать арочный мост. Плотно занялись и развязкой через железнодорожный переезд в районе Зинино. В народе – Нагаевский переезд. На часовые пробки там было очень много жалоб.
Дорожники уже поставили часть опор, вышли на земляные работы. Ливневки, перекладывание сетей РЖД – все в процессе.
Эта развязка очень нужна всем. Нагаево активно застраивается, и мы уже сейчас работаем на опережение.
Понимаю, что стройка – это всегда неудобства. Прошу жителей потерпеть, мы делаем все по-максимуму», – написал Радий Хабиров в соцсетях.
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