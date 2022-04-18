В Башкортостане будут штрафовать за нарушения в сборе и вывозе мусора

Административная ответственность грозит органам местного самоуправления и региональным операторам по обращению с ТКО за незаполнение информации в системе «ТКО-Башкортостан», предоставление неполных или недостоверных данных.

В эту систему операторы должны вносить данные о вывозе мусора с контейнерных площадок. Все контейнерные площадки в республике оцифрованы и выведены на интерактивную карту. Перевозчики обязаны фотографировать их до и после вывоза мусора. Информация проверяется координаторами, и нарушения выявляются довольно часто, однако на сегодняшний день ответственности за это не предусмотрено никакой.

Поправки рассмотрят на ближайшем заседании Госсобрания. Суммы штрафов составят: для должностных лиц – от трех до пяти тыс. рублей, для юридических лиц — от 15 до 30 тыс. рублей.