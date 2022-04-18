В Уфе на берегу реки Белой построят эко-отель

На начальном этапе объем инвестиций в проект составит порядка 50 млн рублей с созданием 15 новых рабочих мест.

Проект эко-отеля предполагает возведение глэмпингов и обеспечение их всем, что необходимо для гостей любых возрастов. Территория комплекса будет оборудована пляжной зоной, детской площадкой и объектами для активного времяпрепровождения. Кроме того, посетителям будут доступны прогулки на квадроциклах, сапбордах, экскурсии по реке на катерах и развлечения на воде.

«Уфа становится одним из главных туристических центров России и нам нужно быть готовыми к кратному увеличению турпотока, создавая инфраструктуру для полноценного отдыха. Совместно с инвестором мы доработаем концепцию и технические детали проекта, после чего сможем перейти к дальнейшим этапам его реализации», – сообщил генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.