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В Уфе на берегу реки Белой построят эко-отель

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Правительство республики сообщает о планах компания «Ак Яр» открыть в Уфе круглогодичный эко-отель с пляжной зоной.

ufacity.info

На начальном этапе объем инвестиций в проект составит порядка 50 млн рублей с созданием 15 новых рабочих мест.

Проект эко-отеля предполагает возведение глэмпингов и обеспечение их всем, что необходимо для гостей любых возрастов. Территория комплекса будет оборудована пляжной зоной, детской площадкой и объектами для активного времяпрепровождения. Кроме того, посетителям будут доступны прогулки на квадроциклах, сапбордах, экскурсии по реке на катерах и развлечения на воде.

«Уфа становится одним из главных туристических центров России и нам нужно быть готовыми к кратному увеличению турпотока, создавая инфраструктуру для полноценного отдыха. Совместно с инвестором мы доработаем концепцию и технические детали проекта, после чего сможем перейти к дальнейшим этапам его реализации», – сообщил генеральный директор Корпорации развития республики Наиль Габбасов.

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