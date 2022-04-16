В Уфе отключат воду в 5 районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 18 по 24 апреля 2022 года.
19 апреля
Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:
Революционная – 16, 8.
Мустая Карима – 48, 50.
Достоевского – 49, 49/1.
19-20 апреля
Октябрьский район, холодная вода, с 11.30 19 апреля до 10.30 20 апреля:
Проспект Октября – 71, 72, 73, 73/1, 74, 79, 77/2.
Рихарда Зорге – 72.
20 апреля
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Пекинская – 17, 17а.
Кремлевская – 53, 55.
Борисоглебская – 7, 8, 10, 12.
21 апреля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 21.00:
Сельская Богородская – 6/1, 15а, 15е, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 19а, 21, 23, 23а, 25, 27/1.
Байкальская – 81, 83, 91, 93, 94, 94а.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:
Владивостокская – 12 (подъезды 8-12).
Джалиля Киекбаева – 4, 6, 8.
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