Ратмир Мавлиев показал, какими будут колоннады, которые установят на Советской площади в Уфе

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев вместе с Радием Хабировым посетил предприятие, которое работает над созданием архитектурного ансамбля для Советской площади.
«На предприятии ООО "Башкирские самоцветы" изготавливают колоннады для архитектурного ансамбля на Советской площади. Работы по их установке планируем начать первого мая. Всего на площади в единой композиции с памятником Минигали Шаймуратову будут установлены 24 таких колоннады», – написал Мавлиев в соцсетях.
Как ожидается, памятник Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову установят к 11 октября. На сегодняшний день на площади уже функционирует свето-музыкальный пешеходный фонтан, установлены скамейки и освещение. Место, на котором расположится памятник, огорожено забором.
Реконструкция Советской площади началась в 2020 году, она была расширена на шесть метров, полностью обновлен асфальт, обустроена ливневая канализация, увеличены тротуары, установлена система наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, размещены скамейки и высажены новые деревья. Также благоустроены ближайшие скверы.
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