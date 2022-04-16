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Ратмир Мавлиев показал, какими будут колоннады, которые установят на Советской площади в Уфе

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев вместе с Радием Хабировым посетил предприятие, которое работает над созданием архитектурного ансамбля для Советской площади.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

«На предприятии ООО "Башкирские самоцветы" изготавливают колоннады для архитектурного ансамбля на Советской площади. Работы по их установке планируем начать первого мая. Всего на площади в единой композиции с памятником Минигали Шаймуратову будут установлены 24 таких колоннады», – написал Мавлиев в соцсетях.

Как ожидается, памятник Герою России генерал-майору Минигали Шаймуратову установят к 11 октября. На сегодняшний день на площади уже функционирует свето-музыкальный пешеходный фонтан, установлены скамейки и освещение. Место, на котором расположится памятник, огорожено забором.

Реконструкция Советской площади началась в 2020 году, она была расширена на шесть метров, полностью обновлен асфальт, обустроена ливневая канализация, увеличены тротуары, установлена система наружного освещения с использованием люминесцентных ламп, размещены скамейки и высажены новые деревья. Также благоустроены ближайшие скверы.

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