В Уфе снова зафиксировано превышение ПДК пыли в воздухе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает о еще двух зарегистрированных фактах превышения ПДК пыли в воздухе в разных точках Уфы.
Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе за была превышена:
– 13 апреля, 19.00, ПНЗ №23 (Злобина, 11) – 1,1 ПДК.
– 13 апреля, 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – 1,3 ПДК.
Ранее мы писали о том, что в течение недели были зафиксированы превышения:
11 апреля
– в 7.00 на уровне 1,2 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 13.00 на уровне 2,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 19.00 на уровне 1,6 ПДК на ПНЗ №23 (Злобина, 11).
10 апреля
– в 19.00 на уровне 1,5 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
6 апреля
– в 13.00 на уровне 1,3 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141);
– в 19.00 на уровне 1,1 ПДК на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141).
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