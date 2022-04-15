В Уфе побит температурный рекорд, державшийся 60 лет

Как сообщает Башгидромет, днем 14 апреля на аэрологической станции Уфа – Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, который составил +22,6°.

Прошлый температурный рекорд был установлен на этой станции в 1962 году: тогда днем воздух прогрелся до +21,9°.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе до конца текущей недели каждый день будут идти дожди при температуре не выше +13°. В первые дни следующей недели будет сухо и относительно солнечно при такой же температуре.