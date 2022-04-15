В Уфе подорожал проезд в общественном транспорте

Перевозчики объясняют повышение стоимости проезда ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.
ufacity.info
С сегодняшнего дня, 15 апреля, проезд на автобусах ГУП «Башавтотранс» за наличный расчет и по банковской карте обойдется в 33 рубля; по транспортной карте «Алга» – в 28 рублей, экспрессный режим – 40 рублей.
В ближайшее время стоимость до 35 рублей (в том числе по карте «Алга») поднимут и частные перевозчики:
– с 20 апреля – на маршрутах №214, №218, №257к;
– с 22 апреля – на маршруте № 244;
– 25 апреля – на маршрутах №210, №211, №221, №225, №228, №248, №249, №252, №266, №291.
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