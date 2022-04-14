Суд отстранил от должности президента Нотариальной палаты Башкортостана

По версии следствия, Евстафьева и три других нотариуса из Уфы и Белебея, состоявших в конкурсной комиссии, по сговору способствовали продвижению одного из участников конкурса на должность нотариуса. Этому участнику Евстафьева, по неофициальной информации, приходится матерью.

Несмотря на ошибки, допущенные на экзамене, кандидат получил высший балл. Кроме того, в формате собеседования ему задавали заранее подготовленные вопросы.

Все четверо пойдут по уголовной статье «Злоупотребление полномочиями». Сегодня, 14 апреля, стало известно, что Кировский районный суд Уфы отстранил Евстафьеву от должности президента Нотариальной палаты Башкортостана.

Конкурсант также может лишиться лицензии. Сейчас идет проверка причастности обвиняемых к другим аналогичным делам.