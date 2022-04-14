Радий Хабиров: «В Башкортостане начнут серийно выпускать агротехнику, которая полностью заменит импортные аналоги»

Глава республики Радий Хабиров в соцсетях сообщил о запуске производства импортозамещающей техники на территории индустриального парка «Уфимский».
vk.com/radiyhabirov
«В Башкортостане начнут серийно выпускать агротехнику, которая полностью заменит импортные аналоги. Компания "АртАгро", первый резидент нашего индустриального парка "Уфимский", закупила для этого новое оборудование.
"АртАгро" производит зерноочистительные станки, которые раньше поставляли в Россию только из-за рубежа. Также здесь расположено единственное в России производство гравитационных столов для семян. Станки из стен "Уфимского" индустриального парка уже отгружают в регионы России – Волгоград и Новосибирск. Готовятся поставки в Казахстан.
До сих пор здесь выпускали единичные экземпляры такой агротехники. После запуска нового оборудования производство отечественных станков поставят на поток.
Резиденты индустриального парка "Уфимский" получают налоговые преференции, льготные арендные ставки, быстрый доступ к инфраструктуре. И мы видим, что условия, которые республика создаёт для инвесторов, дают такие отличные результаты. Эту работу по развитию индустриальных парков, ТОСЭР, особых экономических зон мы обязательно будем продолжать», – написал Радий Хабиров.
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