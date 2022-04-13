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В Башкортостане в 2022 году отремонтируют дороги к туристическим объектам

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В новом дорожном сезоне в программу мероприятий по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» вошли 345 участков трасс и улиц.

transport.bashkortostan.ru

До конца 2022 года планируют отремонтировать порядка 1,7 тыс. километров дорог, ведущих к туристическим местам.

В том числе:

– два участка дороги Благовещенск – Павловка общей протяженностью порядка пяти километров;

– около четырех километров проезжей части на участке между деревней Уптино и санаторием «Юматово» в Уфимском районе;

– в Уфе – сразу несколько участков в историческом центре города, где расположено множество туристических объектов;

– дороги перед ГДК и Дворцом культуры «Сода» в Стерлитамаке, а также возле железнодорожного вокзала по улице Вокзальной.

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