В Башкортостане в 2022 году отремонтируют дороги к туристическим объектам

В новом дорожном сезоне в программу мероприятий по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» вошли 345 участков трасс и улиц.
transport.bashkortostan.ru
До конца 2022 года планируют отремонтировать порядка 1,7 тыс. километров дорог, ведущих к туристическим местам.
В том числе:
– два участка дороги Благовещенск – Павловка общей протяженностью порядка пяти километров;
– около четырех километров проезжей части на участке между деревней Уптино и санаторием «Юматово» в Уфимском районе;
– в Уфе – сразу несколько участков в историческом центре города, где расположено множество туристических объектов;
– дороги перед ГДК и Дворцом культуры «Сода» в Стерлитамаке, а также возле железнодорожного вокзала по улице Вокзальной.
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