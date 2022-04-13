В Уфе изменилась схема движения автобусов №39

С 12 апреля схема движения маршрута №39 продлена до остановки «ТСК «Пушкинский».

Раньше автобус следовал от улицы Гагарина через Лесотехникума до остановки «Гостиница "Башкортостан"».

Теперь в него добавились остановки «Гостиный двор», «Дом Актера», «БГУ» и «Телецентр» в направлении «ТСК «Пушкинский». Обратно он едет по улице Пушкина через «Дом Актера» и «Гостиный двор».