В Уфе изменилась схема движения автобусов №39

Пресс-служба государственного перевозчика «Башавтотранс» сообщает о внесении изменений в популярный автобусный маршрут.
bashauto.ru
С 12 апреля схема движения маршрута №39 продлена до остановки «ТСК «Пушкинский».
Раньше автобус следовал от улицы Гагарина через Лесотехникума до остановки «Гостиница "Башкортостан"».
Теперь в него добавились остановки «Гостиный двор», «Дом Актера», «БГУ» и «Телецентр» в направлении «ТСК «Пушкинский». Обратно он едет по улице Пушкина через «Дом Актера» и «Гостиный двор».
Комментарии (0)