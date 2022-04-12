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В Уфе ямочный ремонт завершат к середине мая

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По словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустема Хамитова, с начала 2022 года в городе уже уложено почти 845 тонн асфальтобетона на 5048 квадратных метров дорог.

vk.com/radiyhabirov

На интерактивную карту ямочного ремонта Уфы поступило 1 027 заявок, из них 318 принято в работу, по 442 ямочный ремонт выполнен, 85 направлено в управляющую компанию, 121 отклонена. Заявки выполнены на 54%.

Все задачи по ямочному ремонту в Уфе планируют выполнить до 15 мая. Всего по республике выявлено более 28 тыс. дефектов дорожного покрытия.

Как сообщили 11 апреля на совещании в правительстве, проблемы с дорогами были в топе обращений жителей, зарегистрированных системой «Инцидент-менеджмент». Количество таких обращений почти в два раза выросло за последние две недели.

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