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В Уфе до конца года капитальный ремонт проведут в 337 домах

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12 апреля на совещании в мэрии Уфы начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности города Аскар Батталов рассказал о планах по капремонту МКД на этот год.

ufacity.info

В 2022 году в Уфе проведут капитальный ремонт в 337 многоквартирных домах. Подрядные организации уже выполняют ряд работ, не требующих особых погодных условий.

На данный момент ведется ремонт шатровых крыш в 33 домах и в трех уже завершен. К ремонту плоских крыш и фасадов подрядные организации приступят при наступлении сухой погоды.

В шести МКД идет ремонт систем электроснабжения, в четырех – завершен. В двух домах ремонтируют системы теплоснабжения, еще в двух домах завершены работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения.

Также производится замена 13 лифтов в шести домах. Всего на этот год запланирована замена 604 лифтов в 182 МКД.

За время действия программы с 2014 года в Уфе капитальный ремонт проведен в 2 707 МКД. В некоторых домах в связи острой необходимостью проведено по два и более видов ремонта, а всего за время работы фонда выполнено 4 283 видов работ на сумму 13,5 млрд рублей.

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