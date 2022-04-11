«БашРТС» предупреждает о возможном появлении протечек в батареях

Проверки проводятся в городах:

Уфа – с 11 по 14 апреля;

Сибай – с 12 по 13 апреля;

Стерлитамак – с 18 по 24 апреля.

Эта процедура проводится для выявления «слабых мест» на трубопроводах, компенсаторах, опорах, а также для проверки компенсирующей способности теплосетей в условиях температурной деформации. Перед проведением испытаний отключается отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления.

В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться до 135°С. В случае обнаружения возможных утечек в радиаторах отопления потребителям необходимо оперативно обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

На объектах, не задействованных в испытаниях ООО «БашРТС», будет отключена подача отопления и горячей воды сроком на 24 часа. Кроме того, некоторые управляющие компании могут самостоятельно отключать жилые дома от центрального отопления на период проведения испытаний. Детские, учебные и лечебные учреждения уведомлены в индивидуальном порядке.

В компании подчеркивают, что испытания на максимальную температуру не приведут к повышению платы за отопление.