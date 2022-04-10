В Уфе потеплеет до +18°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнце будет только в понедельник и вторник, осадки не обещают до четверга, далее до воскресенья каждый день будет небольшой дождь.

Понедельник, 11 апреля: до +15°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – +1°, без осадков;

Вторник, 12 апреля: до +12°, переменная облачность, без осадков, в ночь на среду – +4°, без осадков;

Среда, 13 апреля: до +13°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – до +3°, без осадков;

Четверг, 14 апреля: до +18°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на пятницу – +8°, дождь;

Пятница, 15 апреля: до +15°, облачно, небольшой дождь.