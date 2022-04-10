В Уфе отключат воду в 5 районах

12 апреля

Калининский район, холодная и горячая вода, с 14.00 до 24.00:

Индустриальное шоссе – 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135.

Петрозаводская – 6а, 4б, 8а, 12.

Сельская Богородская – 1К 51, 6/1, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 15е, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 23, 23а, 25а, 27/1.

Байкальская – 80, 81, 82, 110, 122, 124. 123, 91, 93, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140.

Дунайская – 3а, 5.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 19.30:

Парковая – 4, 6/1.

14 апреля

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 22.00:

Почтовая – 93, 95, 97, 99, 100, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 127, 129, 135, 135а.

Изыскательская – 94, 100.

Западная – 27.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:

Ульяновых – 55, 56а, 57, 57а, 59, 60, 62, 64, 65, 65/11, 65/18.

Ленинский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:

Аксакова – 56, 58, 58/1, 58/2.

Чернышевского – 61, 65.

Гоголя – 53/2, 55, 57.

14-15 апреля

Советский район, холодная вода, с 12.30 14 апреля до 11.30 15 апреля:

Большая Гражданская – 3, 5, 7, 9, 9б, 13, 15, 17, 17в, 23, 24, 25, 27.

Малая Гражданская – 35.

Новосибирская – 2, 2 к.4, 14, 14 стр.1 ком.6, 25, 27, 29, 29а, 29б.

Пархоменко – 171/2, 173, 173/1, 183, 185, 187, 187б.

Рихарда Зорге – 9 к.4 офис 301, 9 к.5.

Собинова – ООО «Экология РБ».