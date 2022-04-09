Уфимцы смогут выбрать городское пространство, которое благоустроят в 2023 году

С 15 апреля по 30 мая состоится второе Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройств, которые будут реализованы в первую очередь.
Фото: Ратмир Ахметьянов
На голосование будет вынесено 10 уфимских территорий:
– набережная реки Уфы от уреза воды до многоквартирных домов по улице Набережной реки Уфы;
– территория, ограниченная улицами Архитектурная, Маяковского, Калинина и местным проездом;
– территория, ограниченная улицами Вологодской, Коммунаров, местным проездом и жилыми домами по улице Вологодской, 77, ул. Коммунаров, 67;
– лесопарк Лесоводов Башкирии;
– сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;
– сквер «Дворец детского и юношеского творчества «Орион»;
– территория, ограниченная улицами Малая Лесозаводская, Рижская и местным проездом;
– сад имени Аксакова и прилегающие территории;
– сквер имени Альбанова;
– бульвар Баландина.
Проголосовать можно будет на платформе za.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал Госуслуг или пройдя быструю регистрацию.
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