Уфимцы смогут выбрать городское пространство, которое благоустроят в 2023 году

На голосование будет вынесено 10 уфимских территорий:

– набережная реки Уфы от уреза воды до многоквартирных домов по улице Набережной реки Уфы;

– территория, ограниченная улицами Архитектурная, Маяковского, Калинина и местным проездом;

– территория, ограниченная улицами Вологодской, Коммунаров, местным проездом и жилыми домами по улице Вологодской, 77, ул. Коммунаров, 67;

– лесопарк Лесоводов Башкирии;

– сквер 112-й Башкирской кавалерийской дивизии;

– сквер «Дворец детского и юношеского творчества «Орион»;

– территория, ограниченная улицами Малая Лесозаводская, Рижская и местным проездом;

– сад имени Аксакова и прилегающие территории;

– сквер имени Альбанова;

– бульвар Баландина.

Проголосовать можно будет на платформе za.gorodsreda.ru, авторизовавшись через портал Госуслуг или пройдя быструю регистрацию.