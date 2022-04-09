В Башкортостане объявили дополнительный выходной день

В 2022 году Курбан-байрам выпадает на субботу, девятое июля. В связи с этим выходной переносится на понедельник, 11 июля. В пятницу рабочий день будет сокращен на один час.

Ранее мы писали о том, что в Башкортостане с 30 апреля по 10 мая будет всего 2 рабочих дня: выходной в этом году с первого января переносился на третье мая, со второго января – на 10 мая. Также из-за совпадения праздничных дней выходной со второго мая (Ураза-байрам) переносится на среду, четвертое мая.

Таким образом, жители республики будут отдыхать в периоды с 30 апреля по четвертое мая и с седьмого по 10 мая.