В Уфе на 2 месяца ограничили движение транспорта по Коммунистической

Администрация Уфы сообщает о поэтапном перекрытии проезжей части одной из улиц в центре города.
ufacity.info
«Уфаводоканал» информирует, что во время проведения капитального ремонта наружных сетей водоснабжения будет ограничено движение транспорта по проезжей части улицы Коммунистической от Цурюпы до Новомостовой до шестого июня 2022 года.
График перекрытий:
– До 6 мая – от жилого дома № 83 до жилого дома №92 – полное закрытие дорожного движения;
от жилого дома №78 до жилого дома №83 – частичное ограничение дорожного движения;
– с 24 апреля до 19 мая – от жилого дома №87 до жилого дома №99 – частичное ограничение дорожного движения;
от жилого дома №99 до перекрестка с улицей Новомостовой – полное ограничение дорожного движения;
– с 12 мая до 6 июня – от жилого дома №78 до перекрестка с улицей Цюрупы – частичное ограничение дорожного движения.
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