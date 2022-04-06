В «БашРТС» рассказали о том, что делать, если в квартире слишком горячие батареи

«Основной причиной некомфортной температуры в помещениях жилого дома является разрегулировка системы отопления. Разрегулированность приводит к изменению параметров теплоносителя во внутридомовой системе отопления, что влечет неэффективный расход тепла. Управляющая организация или собственник здания обязаны установить специальные сужающие устройства, благодаря которым здание берет именно столько тепла, сколько необходимо для поддержания комфортных условий. Кроме того, эффективное теплопотребление позволяет контролировать величину начислений по отоплению.

Также необходимо учитывать, что коммунальный ресурс "отопление" имеет ряд особенностей. В частности, это отсутствие возможности оперативного регулирования. Система отопления инерционна и любое воздействие на нее растянуто по времени – от нескольких часов до суток. Поэтому, даже если управляющая компания полностью перекроет тепло в вашей квартире, это не означает, что моментально станет прохладно, особенно, в условиях высокой солнечной активности. Это необходимо учитывать, когда вы обращаетесь в свою управляющую компанию с жалобой на высокую температуру в квартире.

Одним из способов решения проблемы является установка погодозависимой автоматики, которая также относится к собственности жильцов. Во многих современных домах предусмотрена возможность регулировки на внутриквартирных системах отопления.

Напомним, что отопительный сезон будет завершен на основании решения местного муниципалитета при установлении среднесуточной температуры не ниже восьми градусов Цельсия в течение пяти суток подряд», – говорится в заявлении компании.