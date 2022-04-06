В Уфе восстановят сквер «Сказка» перед театром кукол

«Реконструкция Башкирского государственного театра кукол запланирована в рамках 450-летия Уфы. После капитального ремонта возможностей для творческого развития будет еще больше.

Перед театром в конце 70-х годов был создан уникальный деревянный детский городок с персонажами из сказок и книг. Сейчас он, в разрушенном состоянии, неухоженный, нуждается в обновлении. В качественном комплексном обновлении с сохранением значимых исторических элементов, озеленением, современным освещением. Благоустроенный сквер "Сказка" должен стать любимым местом уфимцев и гостей столицы, уютным, комфортным для семейных прогулок и отдыха.

Поэтому в Орджоникидзевском районе мы провели проектный семинар с жителями. Обсудили концепцию будущего благоустройства территории. Своим видением поделились и школьники», – сообщил Ратмир Мавлиев.