В Уфе восстановят сквер «Сказка» перед театром кукол

По первоначальному проекту в ходе реконструкции уфимского театра кукол планировали снести детскую площадку перед ним и устроить там парковку. Глава администрации Ратмир Мавлиев сообщил о том, что от этой идеи отказались и сквер будет восстановлен.
vk.com/teatrkukol_ufa
«Реконструкция Башкирского государственного театра кукол запланирована в рамках 450-летия Уфы. После капитального ремонта возможностей для творческого развития будет еще больше.
Перед театром в конце 70-х годов был создан уникальный деревянный детский городок с персонажами из сказок и книг. Сейчас он, в разрушенном состоянии, неухоженный, нуждается в обновлении. В качественном комплексном обновлении с сохранением значимых исторических элементов, озеленением, современным освещением. Благоустроенный сквер "Сказка" должен стать любимым местом уфимцев и гостей столицы, уютным, комфортным для семейных прогулок и отдыха.
Поэтому в Орджоникидзевском районе мы провели проектный семинар с жителями. Обсудили концепцию будущего благоустройства территории. Своим видением поделились и школьники», – сообщил Ратмир Мавлиев.
Комментарии (0)