В Башкортостане с 30 апреля по 10 мая будет всего 2 рабочих дня

Как мы писали ранее, в этом году выходной с первого января переносился на третье мая, со второго января – на 10 мая.

Также из-за совпадения праздничных дней выходной со второго мая (Ураза-байрам) переносится на среду, четвертое мая.

Таким образом, жители республики будут отдыхать в периоды с 30 апреля по четвертое мая и с седьмого по 10 мая.

29 апреля и шестого мая рабочие дни сокращаться не будут.