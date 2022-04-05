В Башкортостане с 30 апреля по 10 мая будет всего 2 рабочих дня

Минтруд республики обнародовал график праздничных выходных дней в мае 2022 года. В начале месяца в России отмечаются праздник Весны и Труда, а также День Победы.
Как мы писали ранее, в этом году выходной с первого января переносился на третье мая, со второго января – на 10 мая.
Также из-за совпадения праздничных дней выходной со второго мая (Ураза-байрам) переносится на среду, четвертое мая.
Таким образом, жители республики будут отдыхать в периоды с 30 апреля по четвертое мая и с седьмого по 10 мая.
29 апреля и шестого мая рабочие дни сокращаться не будут.
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