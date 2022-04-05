Стало известно, когда перекроют улицу Пугачева в Уфе

Реконструкция улицы Пугачева входит в крупный инфраструктурный проект комплексной застройки территории «Южные ворота». Дорожные работы разделены на два этапа: участок от Сочинской до Бельской – первый этап, от Бельской до транспортной развязки на пересечении Генерала Рыленко и Пугачева – второй этап.

На улице построят ливневую канализацию с очистными сооружениями, дорогу расширят до четырех полос, обновят инженерные коммуникации и освещение.

На время работ участок от Бельской до Бородинской по Пугачева будет закрыт полностью, будет построена объездная дорога протяженностью четыре километра на участке от гипермаркета «Лента» до Бородинской. По ней же будут проходить маршруты общественного транспорта.

Контракт заключат ориентировочно 18 апреля, далее построят временную дорогу, движение по улице Пугачева закроют после 12 июня.