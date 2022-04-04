Радий Хабиров устроил разнос чиновникам из-за двух уфимских парков

Четвертого апреля на совещании в правительстве республики Радий Хабиров раскритиковал бывшего мэра Уфы Сергея Грекова и и.о. министра ЖКХ Алана Марзаева за срыв сроков сдачи двух уфимских парков.
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«В прошлом году вы вовремя не сдали мне два парка. Это «Южный» и «Птицы». По обоим было очень много замечаний. Мы собрали деньги, не дали сократить программу развития парков, но сделали все безобразно.
Вместо того, чтобы к людям выйти и порадоваться, я два раза приезжал в Сипайлово, два раза меня там отметелили, и правильно сделали, наверное.
И что мне теперь – третий раз ехать туда? Тогда я по вам буду принимать решения и по главе района. Заканчивайте эти парки, уже тепло, там что осталось-то?» – сказал Хабиров.
Алан Марзаев попросил больше времени для проведения работ по озеленению парков.
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