Башкортостан за 2 года потратит на ремонт школ 9,4 млрд рублей

Всего, по словам министра образования Айбулата Хажина, ведомство уже получило по этой программе 4,860 млрд рублей.

Из них 3,5 млрд рублей будет направлено в 2022 году и 1,360 млрд рублей – в 2023. 84% от общей суммы (4,3 млрд рублей) поступило из федерального бюджета. Башкортостан лидирует среди регионов ПФО по объему финансирования программы из федерального бюджета.

В 2023 году Минобр планирует дополнительно привлечь 4,562 млрд рублей (из них 3,832 млрд – из федерального бюджета).

В общей сложности в ближайшие два года будет отремонтировано 191 здание, на эти цели потратят 9,422 млрд рублей. Это 52,3% от общего числа зданий, включенных в списки в 2021 году.

В зданиях будут отремонтированы фасады и кровля, потолки, заменены окна, системы водоснабжения и канализации и так далее. Кроме того, по программе обновят 100% учебников, улучшат антитеррористические меры, благоустроят школьные территории и проведут работы по повышению квалификации педагогов.