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В Башкортостане зафиксировано меньше 500 заразившихся Covid-19 за сутки впервые с октября

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Четвертого апреля на совещании в правительстве республики Минздрав отчитался о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Согласно отчету Минздрава, за последние сутки было подтверждено 499 новых случаев заражения Covid-19.

94 человека лечатся в стационарах, три пациента умерли. Заболеваемость на 100 тыс. населения почти в два раза ниже, чем в среднем по России (6,9 и 12 человек).

Это наименьший суточный прирост за последние месяцы. Для сравнения, четвертого марта подтвердили 3294 новых случаев заражения и 12 смертей.

В диапазоне 490-500 человек в сутки регистрировали в начале октября 2021 года, тогда это считалось антирекордом.

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