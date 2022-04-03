В Уфе отключат воду в четырех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с четвертого по 10 апреля 2022 года.
5 апреля
Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Мечетлинская – 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13а.
Татышлинская – 2, 2а, 4, 6, 13, 31.
Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:
Парковая – 12/1, 14, 16,18/1, 18/2.
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:
Богатырская – 1, 3, 3а, 3б, 7, 7а, 8, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18в, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 25а, 26а, 26б, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а.
Щорса – 22.
Короткая – 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11а, 12, 12/1, 13, 14, 15, 17а, 18, 18а, 19, 20, 21 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 33, 33а, 34, 36, 37, 38, 39а, 39б, 40, 43.
Большая Заливная – 4, 7а, 8, 8б, 9, 10, 12, 14, 16.
Писарева – 34.
Таймырская – 1, 2а, 3а, 6, 7, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13/1, 14, 16.
Переулок Рабочий – 1, 6, 11, 13, 15, 23, 24, 26, 31, 33, 33а.
7 апреля
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 24.00:
Транспортная – 34/3, 34/4, 36/2, 36/3, 44/4.
Мушникова – 16.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 20.30:
Губайдуллина – 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 21, 21/2, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2.
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