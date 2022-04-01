Реконструкцию театра кукол откладывают из-за санкций

Сегодня, первого апреля, стало известно, что конкурс приостановило УФАС из-за жалобы на заказчика.

Жалобу в Управление подали предприниматели из Екатеринбурга и Волгодонска, по их мнению, в конкурсной документации содержались нарушения закона о конкуренции: заказчик объединил в один объект строительно-монтажные работы и поставку оборудования.

Кроме того, смета включает в себя оборудование, которое поставляется из США, Японии и европейских стран, что на сегодняшний день невозможно из-за санкций. Поставка эквивалентного оборудования не предусмотрена, приоритет поставки российских аналогов – тоже. Уфас рассмотрит жалобу на заседании четвертого апреля.

Реконструкция здания театра кукол приурочена к празднованию 450-летия Уфы. Это один из старейших театров Уфы, нынешнее здание ни разу не ремонтировали капитально с 1976 года.