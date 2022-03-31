В Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду подводную лодку «Уфа»

«Это подводная лодка "Уфа", новая боевая единица для Тихоокеанского флота. Сегодня в Петербурге торжественно спустили ее на воду.

У Башкортостана – славные флотские традиции, службу на флоте прошли более 34 тысяч жителей нашей республики. И мы гордимся, что наша столица, город трудовой доблести, дала имя новой субмарине. Я благодарю губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и "Адмиралтейские верфи" за то, что это стало возможным.

Мы завершили большое дело, которое начал мой дорогой товарищ, соратник Ульфат Мансурович Мустафин. В свое время он горячо поддержал инициативу нашего Морского собрания назвать лодку "Уфа" и участвовал в ее закладке. Можно сказать, что сегодняшней церемонией мы почтили его память. Крестной матерью этой подлодки стала моя супруга Карина – для нашей семьи это огромная честь и большая ответственность. И мы будем вдвойне заботиться об экипаже "Уфы".

Тем, кто будет служить на корабле, – чистого фарватера и безопасных глубин! А Башкортостан, по нашей хорошей традиции, вас обязательно поддержит», – написал Радий Хабиров в соцсетях.