Госсобрание Башкортостана одобрило возрождение системы вытрезвителей

Вытрезвитель – это медицинское учреждение, в которое полиция доставляет людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Таких людей задерживают до отрезвления, досматривают врачи и полиция, которая впоследствии выписывает штраф.

Раньше такая практика была широко распространена. В России количество вытрезвителей сокращалось с середины 90-х годов, и как явление они исчезли к 2011 году. Считается, что это привело к росту преступности.

Наиболее спорным был вопрос принадлежности вытрезвителей: кто будет их содержать. По итогам обсуждения сошлись на том, что они могут быть только целиком в муниципальной или государственной собственности, так как если сделать их частными, они превратятся в способ заработка, как это было раньше.