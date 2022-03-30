Министр сельского хозяйства заявил, что цены на сырье в Башкортостане не растут

«Искусственно созданный ажиотаж сходит на нет. Запасы у нас есть. Цены на сырье не растут. Сегодня зерновая группа зафиксирована – 16-17 тысяч рублей. Это дешевле, чем было в декабре прошлого года на 1,5-2 тысячи рублей. Хотя мировая цена на зерно – 51 тысяча сегодня.

Цена на молоко тоже особо сильно не растет, так как у нас перепроизводство. Цена на говядину тоже не растет, потому что мы остановили отгрузку поголовья за пределы республики. Это дало нам возможность внутри республики аккумулироваться. Мясо говядины идет на внутренний рынок.

Нам сейчас самое главное эффективно зайти на весенне-полевые работы, чтобы не получить определенный дефицит разрыва уже в конце этого сезона в будущем сезоне», – сообщил Министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов.