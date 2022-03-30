Башкортостан закупит сырье для производства сахара в Бразилии

По словам Ильшата Фазрахманова, на сегодняшний день в республике есть запас в 32 тыс. тонн сахара, этого должно хватить при обычном спросе, но если нынешний ажиотажный спрос не снизится значительно, то до следующего сезона (25-26 августа) понадобится дополнительно около 30 тыс. тонн сахара.

«Мы прорабатываем вопрос доставки на территорию республики сахара-сырца тростникового из Бразилии. Сегодня с тремя компаниями ведем переговоры. 30 тысяч тонн сахара-сырца нам даст 29,5 тысяч тонн белого сахара. Этого будет достаточно не только для республики, но и для других регионов», – сообщил Фазрахманов.

По мнению министра, повышенный спрос на сахар создан искусственно и реальных причин для него нет.

«Ажиотаж на сахар начал спадать. Через определенный период времени мы получим то, что сахар будет просто лежать на полках и никому он нужен не будет. Во-первых, это связано с госрегулированием цены, которое привело к ажиотажу; во-вторых – публикации разных статей о том, что сахар закончится. На деле в наличии белый сахар есть. В этом году мы увеличиваем посевные площади с 34 до 47 тыс. гектаров. Если в этом году будет хороший урожай, то это даст 1,8 млн тонн сахарной свеклы. На выходе получим около 300 тысяч тонн сахара. Это на 2,5 года внутреннего потребления», – добавил Фазрахманов.