В Уфе закроются магазины Decathlon

«В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon сообщает о том, что условия поставок товаров больше не позволяют нам продолжать деятельность в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов», – говорится в заявлении на сайте сети.

Всего в России у Decathlon 57 магазинов в крупных городах, два из них расположены в Уфе (Энтузиастов, 17 и ​Рубежная, 176).

На какой срок приостанавливается работа – неизвестно, компания планирует поддерживать все 2,5 тыс. своих российских сотрудников, некоторые из которых работают в ней с 2006 года.