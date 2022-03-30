В Уфе закроются магазины Decathlon

Французская сеть спортивных гипермаркетов Decathlon, работающая в России с 2006 года, объявила о приостановке деятельности всех магазинов в стране.
Фото: Oksi Live
«В строгом соответствии с международными санкциями Decathlon сообщает о том, что условия поставок товаров больше не позволяют нам продолжать деятельность в России. Decathlon вынужден приостановить работу своих магазинов», – говорится в заявлении на сайте сети.
Всего в России у Decathlon 57 магазинов в крупных городах, два из них расположены в Уфе (Энтузиастов, 17 и Рубежная, 176).
На какой срок приостанавливается работа – неизвестно, компания планирует поддерживать все 2,5 тыс. своих российских сотрудников, некоторые из которых работают в ней с 2006 года.
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